İzmir'de 116 parça sikke ve takı ele geçirildi
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İzmir'de 116 parça sikke ve takı ele geçirildi

11.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:58
İzmir'de 116 parça sikke ve takı ele geçirildi

İzmir'in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 116 parça sikke ve takı ele geçirildi.

İzmir'in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 116 parça sikke ve takı ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda, Helenistik ve Roma dönemine ait 116 parça sikke, yüzük ve takıya el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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