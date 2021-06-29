İzmir'deki kumar operasyonunda 111 kişiye para cezası

İzmir'de kumar oynayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 111 kişiye 533 bin 356 lira para cezası verildi.

İzmir'de kumar oynayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 111 kişiye 533 bin 356 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Yeşilköy Mahallesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine C.D, G.A, O.K, A.Ç. ve N.T'ye ait depo olarak kullanılan yapıya operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan 111 kişiye kumar oynadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 533 bin 356 lira ceza kesildi.

Yapılan kimlik kontrolünde arama kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunu işlediği iddia edilen 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer