İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

30.11.2019 00:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:48
İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, ve Uçburun açıklarında tespit edilen lastik botları durdurdu.

Ekipler, lastik bottaki 105 Afganistan, 5 Filistin ve bir Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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