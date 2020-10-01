İzmir'de 11 bin litre etil alkol ele geçirildi
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İzmir'de 11 bin litre etil alkol ele geçirildi

01.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:26
İzmir'de 11 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda 11 bin litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda 11 bin litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlar Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 5 litrelik bidonlar içerisinde 11 bin litre etil alkol, 5'er litrelik 3 bin 600 boş bidon ile sahte içki yapımının önüne geçmek amacıyla etil alkolün içine katılan denatonyum benzoat maddesini arıtmada kullanılan makine bulundu.

N.N. ve N.O. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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