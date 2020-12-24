11 bin 200 litre sahte içki yakalandı
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11 bin 200 litre sahte içki yakalandı

24.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:35

İzmir'in Menderes ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde şarap üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ile andarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin desteğiyle adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde 11 bin 200 litre sahte içki bulundu.

Şüpheli M.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

11 bin 200 litre sahte içki yakalandı
11 bin 200 litre sahte içki yakalandı
11 bin 200 litre sahte içki yakalandı
11 bin 200 litre sahte içki yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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