İzmir'de 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İzmir'de 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
25.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:04

İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde bir evin bahçesinde ve bir kişiye ait tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Torbalı'da M.E. isimli şahsa ait evin bahçesinde yapılan aramada, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, Bayındır ilçesinde de mısır tarlasını sulamak için giden Ö.O'nun tarlasında uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine giden ekipler, 100 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Ö.O, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti Haber
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret Haber
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor Haber
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Buse Varol Cem Yılmaz Ebru Gündeş
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ivan Obradovic Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan İngiltere
Şu an buradasınız: İzmir'de 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:17:04. #1.15#
title