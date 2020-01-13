İzmir'de 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İzmir'de 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

13.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:40
İzmir'de 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda depodaki 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu.


Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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