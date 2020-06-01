İzmir'de 1036 kişiye idari para cezası uygulandı İzmir'de 1036 kişiye idari para cezası uygulandı(2)SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI, YOLCULUK BAŞLADIKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması bugün itibari ile sona erdi.

İzmir'de 1036 kişiye idari para cezası uygulandı(2)

SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI, YOLCULUK BAŞLADI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması bugün itibari ile sona erdi. Bunu üzerine, İzmir'den başka illere gitmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti. Uzun süredir ıssız kalan otogar, tekrardan hareketlendi.

Kaynak: DHA