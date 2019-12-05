İzmir'de 10 kişinin yaralandığı çatışmanın sebebi belli oldu

05.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:25

İzmir'in Konak ilçesinde 10 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavganın nedeninin arabanın çizilmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Olay, Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, A.K. isimli şahıs, yeni aldığı arabasını çizdiği için dün V.K. ile tartıştı. Taraflar bugün karşılaşınca tartışma büyüdü ve silahlar çekildi. Silahlı kavga nedeniyle 10 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan ve kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri tamamlanan yaralılardan 9'u ise taburcu edildi. Gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralanan O.V. (8) isimli çocuğun ise ameliyata alındığı bildirildi. Olayla ilgili iki gruptan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekiplerinin mahallede başka gerginlik yaşanmasın diye önlem aldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA