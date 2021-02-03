10 Katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi
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10 Katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi

03.02.2021 02:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:26

İzmir'in Çiğli ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

İddiaya göre, Evka-5 Mahallesi 8809 Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın kapıcı dairesinde oturan M.K, eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada oturan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Bazı bina sakinleri, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken bazıları da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Eşinin, M.K'den daha önce de şikayetçi olduğu ancak şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

10 Katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi
10 Katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi
10 Katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi
10 Katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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