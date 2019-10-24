İzmir'de 10 kaçak göçmen yakalandı

24.10.2019 21:25

İzmir'in Dikili açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 10 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında sahil güvenlik ekiplerince, Dikili'nin Madra Çayı açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu fark edildi. Durdurulan fiber tekne içerisindeki 6 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 10 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA