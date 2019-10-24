İzmir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili Madra Çayı açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyi durdurdu.
Ekipler teknedeki 6'sı Suriye, 4'ü Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.