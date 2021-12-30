İzmir'de 1 ton sahte içki ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 1 ton sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 1 ton sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Urla ilçesindeki bir bağ evinde, 1 ton sahte şarap ve etil alkol damıtma kazanı ele geçirildi.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesindeki bir bağ evinde, 1 ton sahte şarap ve etil alkol damıtma kazanı ele geçirildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bir bağ evinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bağ evi ile müştemilatında arama yaptı. Yapılan çalışmada, 7 varil içerisinde, sahte olduğu belirlenen 1 ton şarap ile 45 litrelik etil alkol damıtma kazanı ele geçirildi. Operasyonda S.M. gözaltına alındı. S.M.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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