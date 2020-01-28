İzmir'de 1 saatlik yangın, 2 evi kül etti

28.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:59

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki eve de sıçradı. Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Kemalpaşa'ya bağlı Atatürk Mahallesi Kızılçam Sokak'ta bulunan tek katlı evde, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki eve sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Kemalpaşa ve Bornova İtfaiye Amirliği'nde görevli ekipler sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA