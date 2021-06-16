İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 7-13 Haziran tarihleri arasında 15 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda; 339 paket kaçak sigara, 4 kilogram nargile tütünü, 2 kilogram tütün, 474 puro, 114 şişe-litre sahte içki, 5 bin 400 kaçak alkol malzemesi, 131 sikke-tarihi eser, 50 cep telefonu, 630 muhtelif emtia ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilirken, operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
İzmir'de dört ayrı noktada orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı
İzmir'de dört ayrı noktada orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 00:42:39. #1.13#

title