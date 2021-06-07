İzmir'de iki adrese kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
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İzmir'de iki adrese kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'de iki adrese kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirilirken, operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirilirken, operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova gitsin Mevlana Mahallesi ve Çiğli ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki depolarda kaçak makaron bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin 2 ve 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 1 milyon 776 bin 700 adet bandrolsüz makaron sigara, 975 bin 200 adet boş makaron, 802 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 256 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 905 bin adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 7 bin 520 adet TAPDK bandrolü, sigara doldurma makinesi ve bandrol sökme makinesi ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de iki adrese kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'de iki adrese kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'de iki adrese kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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