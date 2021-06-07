1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
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1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçak 1 milyon 776 bin 700 makaron, 1058 kilogram tütün ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçak 1 milyon 776 bin 700 makaron, 1058 kilogram tütün ele geçirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bornova'nın Mevlana ve Çiğli'nin Maltepe mahallelerindeki iki depo ve bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bandrolsüz olduğu belirlenen 1 milyon 776 bin 700 makaron, 1058 kilogram tütün, 975 bin 200 boş makaron, 905 bin sigara sarma kağıdı ile 7 bin 520 bandrol, sigara doldurma, bandrol sökme ve takma makineleri bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi
1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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