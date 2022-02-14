İzmir'de 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir'de 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gümrük Muhafaza ekiplerinin İzmir'de gerçekleştirdiği operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Sigara, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title