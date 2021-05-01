İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest
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İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest İzmir'de, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polis ekiplerince gözaltına alan 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest

İZMİR - İzmir'de, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polis ekiplerince gözaltına alan 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı vatandaşlar izinsiz gösteri yapmak istedi. Konak Meydanı, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Buca Şirinyer ve Bornova Küçükpark'ın yanı sıra kent genelinde düzenlenmek istenilen izinsiz gösterilere polis ekiplerince müdahale edildi. Ekipler tarafından, izinsiz gösterilere müsaade edilmezken, 31 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan 31 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest
İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest
İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest
İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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