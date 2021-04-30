İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri Cumhuriyet Ağacı heykelinin altına çelenk bıraktı. Üyeler, yaşamlarını yitiren tüm emekçiler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve 1 Mayıs marşını söyledi.

Grup adına açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, Kovid-19 salgınında işçilerin ve emekçilerin sağlığının ve gelirinin korunamadığını savundu.

Çamlı, herkese aşı ve gelir desteği sağlanmasını, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarkların durdurulmasını, çalışırken hastalanan emekçiler için Kovid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istediklerini kaydetti.

Basın açıklamasına TMMOB, DİSK, İzmir Barosu yetkilileriyle CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer