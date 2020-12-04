1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı

04.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:18

İzmir'in Çiğli ilçesinde, erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini otomobille kaçıran şüpheli, polisin takibi sonucunda yakalandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini otomobille kaçıran şüpheli, polisin takibi sonucunda yakalandı.

Balatçık Mahallesi'nde bekleyen S.D, eski eşi D.İ. ile evden çıkıp otomobile binen C.B'ye pompalı tüfekle ateş etti. C.B. yaralanırken S.D, D.İ'yi kiraladığı otomobile bindirip kaçırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

C.B, 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incele yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını belirlediği kiralık otomobili takibe aldı.

Şüpheli S.D'nin yönetimindeki otomobil, Menemen ilçesinde durduruldu. D.İ. ile şüpheli S.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

D.İ'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen C.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı
1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı
1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı
1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

İlgili Haberler

Pompalı tüfekle market soyan şüpheli yakalandı
Pompalı tüfekle market soyan şüpheli yakalandı
Eşinin adliye çıkışı tüfekle vurduğu Cemile, toprağa verildi
Eşinin adliye çıkışı tüfekle vurduğu Cemile, toprağa verildi
Bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Başak Dizer Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Samatta Fatih Terim Yılmaz Vural Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:18:18. #1.14#
title