İzmir'de 1 kişinin daha cesedi enkaz altından çıkarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan binada enkaz altında kalan 1 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan binada enkaz altında kalan 1 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden 7 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan enkaz altında kalanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı