İzmir'de 1 kişinin ağır yaralandığı palalı kavgayla ilgili 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 1 kişinin ağır yaralandığı palalı kavgayla ilgili 2 gözaltı

İzmir'de 1 kişinin ağır yaralandığı palalı kavgayla ilgili 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin palayla ağır yaralanması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin palayla ağır yaralanması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan bir grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pala ile vücuduna defalarca darbe alan Ozan Can Ş. (30) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince, yakınlardaki taksi durağına sığınan ağır yaralı durumdaki şahıs, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerince, olaya karıştıkları şüphesiyle A.C. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşiyle aynı evde bastığı kişiyi silahla yaralayan şahsın emniyetteki ilk sözleri ortaya çıktı: Namus için yaptım
Eşiyle aynı evde bastığı kişiyi silahla yaralayan şahsın emniyetteki ilk sözleri ortaya çıktı: Namus için yaptım
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Diego Costa Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 1 kişinin ağır yaralandığı palalı kavgayla ilgili 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 21:17:39. #1.14#

title