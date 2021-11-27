İzmir'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde B.A. ve Ö.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yerine baskın düzenleyen ekipler, söz konusu adreste ve zanlıların araçlarında dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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