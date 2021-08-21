İzmir'de 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçti
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İzmir'de 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçti

İzmir'de 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçti
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir eve yapılan baskında, 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir eve yapılan baskında, 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda, 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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