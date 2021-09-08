İzmir'de 1'i bebek 12 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle 4 gün önce kavga eden 2 aile, dün yine karşılaştı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle 4 gün önce kavga eden 2 aile, dün yine karşılaştı. 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vücuduna 7 saçmanın isabet ettiği 1 yaşındaki Ferdi Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile, bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle 4 gün önce kavga etti. Aynı sokakta oturan iki ailenin üyeleri dün yine karşılaşınca, tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yakınlarının taciz edildiğini savunan aileden 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki bebek Ferdi Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. (49), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenliği sağlarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılan 1 yaşındaki Ferdi Ç.'nin vücuduna 7 saçma isabet ettiği, talihsiz bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri Gökhan A. ve Savaş Ü.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can