İzmir'de, 1 hektar makilik alan yandı İZMİR'in Urla ilçesinde, alevlerin sardığı 1 hektarlık makilik alan, küle döndü.

İZMİR'in Urla ilçesinde, alevlerin sardığı 1 hektarlık makilik alan, küle döndü. Bölgedeki yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Urla'nın kırsal Menteş Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve 1 helikopter ile ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 1 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: DHA