Son dakika haberi! İzmir'de 1 günde 3'üncü yangın
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Son dakika haberi! İzmir'de 1 günde 3'üncü yangın

Son dakika haberi! İzmir'de 1 günde 3'üncü yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İzmir'de Karaburun, Menderes ve Bergama ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'de Karaburun, Menderes ve Bergama ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Karaburun'daki yangın kısmen, Menderes'teki yangın tamamen kontrol altına alınırken, Bergama'da alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

İlk yangın sabah saat 07.30 sıralarında Karaburun Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Alevlerin kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalar sürdürüldü. Yangının ekiplerin çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındığı bildirilirken, bölgedeki rüzgar sebebiyle alevlerin zaman zaman parladığı öğrenildi.

Menderes ilçesindeki yangın ise Küner Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son yangın haberi ise Bergama ilçesi Kaşıkçı köyü mevkiinde bulunan orman ağaçlandırma sahasında meydana geldi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz müdahale ederken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaların sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Son dakika haberi! İzmir'de 1 günde 3'üncü yangın
Son dakika haberi! İzmir'de 1 günde 3'üncü yangın
Son dakika haberi! İzmir'de 1 günde 3'üncü yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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