İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi
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İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde 12 milyon 310 bin gümrük kaçağı makaron ile 100 bin doldurulmuş sigara ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde 12 milyon 310 bin gümrük kaçağı makaron ile 100 bin doldurulmuş sigara ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı makaron ve sigara bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce depo ve 1 tırda yapılan aramada, 12 milyon 310 bin gümrük kaçağı makaron ile 100 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi
İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi
İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi
İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi
İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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