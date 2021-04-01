1,5 kilogram esrar ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 500 gram esrar ile 187 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 500 gram esrar ile 187 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesinin Sarıyurt Mahallesi'nde yaşayan S.U. ile Kiraz ilçesinin Karabolu Mahallesi'nde yaşayan N.K'nin, Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar, 187 kök keneviri, ruhsatsız av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi.

S.U. ile N.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı