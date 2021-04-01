1,5 kilogram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1,5 kilogram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 500 gram esrar ile 187 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 500 gram esrar ile 187 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesinin Sarıyurt Mahallesi'nde yaşayan S.U. ile Kiraz ilçesinin Karabolu Mahallesi'nde yaşayan N.K'nin, Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar, 187 kök keneviri, ruhsatsız av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi.

S.U. ile N.K, gözaltına alındı.

1,5 kilogram esrar ele geçirildi
1,5 kilogram esrar ele geçirildi
1,5 kilogram esrar ele geçirildi
1,5 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1,5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:16:46. #1.14#
title