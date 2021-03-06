İZMİR Datça'da öğrenci ve velilere videolu 'koronavirüs' uyarısı

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Datça'da öğrenci ve velilere videolu 'koronavirüs' uyarısı

MUĞLA'da Datça Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Okula gitmek çocukların hakkıdır' başlıklı tanıtım videosuyla öğrencileri ve velileri koronavirüs tedbirleri konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Datça Milli Eğitim Müdürlüğü, Okula gitmek çocukların hakkıdır başlıklı tanıtım videosu hazırladı. Video ile veliler ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri konusunda duyarlı olmaya çağırıldı. Öğrencilerin rol aldığı 58 saniyelik uyarı videosu, milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ögrencilerin okul bahçesinde, kantinde ve açık havada piknik alanlarında, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarken gösteren görüntülerin yer aldığı video filminde, Biz okulumuzda kalmak istiyoruz, Sizler de ellerinizi sık sık yakarsınız, biz okullarımızdan ayrı kalmayız, Siz, sosyal mesafede kalın, biz okullarımızda, Okul, dört duvardan daha fazlasıdır, kontrollü normalleşme kurallarına uyalım uyarılarına yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı