İZMİR Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası - Haberler
Menemen Belediyesi, Menemen, Güncel

İZMİR Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası

Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiasıİZMİR'in Menemen ilçesinde radyo programcılığı yapan Ulvi Tanrıverdi (64), 19 yaşındaki D.E.'nin saldırısına uğradı.

15.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:14
İZMİR Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası

Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası

İZMİR'in Menemen ilçesinde radyo programcılığı yapan Ulvi Tanrıverdi (64), 19 yaşındaki D.E.'nin saldırısına uğradı. Saldırıyı CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un azmettirdiğini öne süren Tanrıverdi, "Aksoy, eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ile rakip. Bu nedenle eski belediye başkanıyla kim görüştüyse, kim iletişim kurduysa kim 'Merhaba' derse sıkıntıya düşüyor" dedi.

Menemen'de yayımlanan yerel Çağrı Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Çağrı Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ulvi Tanrıverdi, 10 Nisan akşamı saat 21.00 sıralarında saldırıya uğradı. Hastaneye giderek darp raporu alan Tanrıverdi'nin şikayeti üzerine saldırgan D.E. gözaltına alındı. Şikayetçi olan Tanrıverdi, azmettiricinin ise CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy olduğunu iddia etti.

Kendisinin uzun yıllardır Menemen'de radyoculuk yaptığını ve Menemen Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ile çeşitli radyo programları ve belgesel çekimleri gerçekleştirdiğini dile getiren Tanrıverdi, Serdar Aksoy'un, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü. Tanrıverdi, yayınlarında ilçedeki faaliyetlerle ilgili eleştirilerde bulunmasının ardından Menemen'de hedef gösterildiğini iddia etti. Yerel seçimlerin ardından Menemen Belediyesi'nin faaliyetlerini anlatmak için bir radyo programı hazırladığını, bu programında söylediği sözlerden sonra darp edildiğini söyleyen Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Seçimde kazanan arkadaşların söyledikleri sonradan uygulayıp uygulamadıklarını halkın adına da bir yayın kuruluşu olarak takip ediyoruz.7 Nisan ve 10 Nisan tarihlerinde program yaptım. Programdan sonra sütlü kahve içecektim. Sütüm kalmadığı için markete gittim. Markette, cüzdanımı çıkardığım bir sırada, arkamda bir ses duydum ardından başıma darbe aldım, gözlerim karardı, sendeledim. Saldırgan, tekme de attı. Başım şişti. Kendimi zor topladım. Ardından karakola gittim, şikayetçi oldum. Hastaneye gittim. Tomografi çekilecekti. Sonra tekrar karakola götürüldüm. Polisler beni hastaneye götürecekti. O sırada, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polisler o yoğunlukla uğraşacaklardı. Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin yanıma gelip, polisler yoğun olduğu için beni hastaneye götürebileceğini söyledi. İlaç aldıktan sonra da beni evime bıraktı. Sonrasında sosyal medya hesaplarımda çok sayıda hakaret içerikli yorumlar, mesajlar aldım. Bu sahte hesapların, Menemen Belediyesi tarafından oluşturulduğunu düşünüyorum."

HERKESE EŞİT YAKINIM

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yazılı açıklama yaptığını ve kendisi için belediyeden yüklü miktarda para aldığını söylediğini dile getiren Tanrıverdi, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Eski yönetimle yaptığım sözleşmelerimi servis ediyorlar. Belediyeden param kesilmiş onun için böyleymişim. 2013 yılından bugüne kadar 400 bin TL fatura kesmişiz, bunun sadece 250 bin TL'sini ödemişler. Kalan kısmı ödenmedi. Sözleşme içerisinde yer alan, benim çektiğim Menemen Belediyesi'nin anlatıldığı belgeseller var. Pek çok konuda belgesel hazırladık. Menemen'de 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel günlerin kutlandığı, Menemen meydanlarının anlatıldığı görüntüleriyle bir belgesel hazırladık. Bu, piyasada olan ve belgesellerin kaç para yapıldığını bilen biri, benim 6 yılda yaptığım 63 ayda aldığım paranın sadece benim yaptığım 3 belgeselimin parasına denk geldiğini bilir. Bir emekli maaşım var onun dışında hiçbir gelirim yok. O günden bugüne bir mal varlığı edindiğim de yok. Serdar Aksoy, eski belediye başkanı Tahir Şahin ile rakip. Bu nedenle eski belediye başkanıyla kim görüştüyse, kim iletişim kurduysa kim 'Merhaba' derse sıkıntıya düşüyor ama işin ilginç tarafı da başdanışmanı bu belediye başkanının döneminden. Beni itibarsızlaştırmak için yapıyorlar" dedi.

İZMİR Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Haberler
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinde! İşte son durum Haberler
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 2 bin 410 arttı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 2 bin 410 arttı
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk...
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Saruhan Oluç Fahrettin Koca Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Sezen Aksu Ümit Besen Şeyma Subaşı
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla İnfaz Nisan Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: İZMİR Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 17:17:33. #1.14#
title