İzmir darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini darp edenler hakkında karar verildi

07.10.2019 17:49

Darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini darp edenler hakkında karar verildi

İzmir'de, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, sela okuyan Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u darbeden 3 kişinin yargılandığı davada, İlknur C.F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

Narlıdere'deki Kutlu Yalvaç Camisi'nde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u, sela okumasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen Adil C., Pınar D. ve İlknur C.F. hakkında açılan davanın son duruşması bugün görüldü. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Adil C. ve Pınar D. ve avukatları ile, emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun katıldı. Almanya'da eğitim gören İlknur C. F. ise, duruşmada bulunamadı. Sanıklar Adil C. ve Pınar D., kırdıkları cami camının bedeli olan 2 bin 300 TL'yi mahkemeye teslim ettikten sonra, son sözleri için taraflara süre verildi. Emekli müezzin Kuzgun, şikayetçi olduğunu yineleyerek, Bu kişiler, ülkemize yapılan hain saldırı sırasında gelip, 'Biz darbe yapmaya geldik' dediler. Ben de hakkımı sonuna kadar arayacağım' dedi.

Sanıklardan Adil C. ise, müezzin Kuzgun'un sürekli çelişkili ve yanlış beyanda bulunduğunu söyleyerek, Önce 30 dakika ardından da 15 dakika darp edildiğini söyledi. Kamera kayıtlarında da ortaya çıktı ki, biz içeride sadece 2.5 dakika kalmışız. Bizi dışarıda FETÖ'cü diye hedef gösteriyorlar. Yaşanılanlardan ötürü hepimiz üzgünüz dedi.

Diğer sanık Pınar D. ise, kendilerinin hep olayı düzeltmek istediklerini, ancak müezzin Kuzgun'un magazin programlarına kadar çıktığını belirterek, Pişman olduğumuzu ve yanlış yaptığımızı hep söyledik. O gece sela okunması gerektiğini bilmiyorduk, bu olayın en büyük mağduru biziz dedi. Mahkeme Başkanı, kendilerinin kışkırtıldığını söyleyen Pınar D.'ye, Nasıl kışkırtıldınız diye sorunca, Pınar D., Size mi soracağım, siz kim oluyorsunuz gibi ifadeler kullandı karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, son ifadelerin ardından kararını açıkladı. İlknur C.F., 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'İbadethanlere zarar verme' suçlarından 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

Kaynak: DHA