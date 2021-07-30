İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Genel Kurulu yapıldı

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Genel Kurulu yapıldı.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Genel Kurulu yapıldı.

Seferihisar İzzet Gül Stadı'nda gerçekleştirilen tek listenin yer aldığı seçim açık oylama ile gerçekleştirildi.

Ferhan Eroğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde Mustafa Filizli, Şakir Balcılar, Sezai Çakırca, Cafer Gülpınar, Ali Rıza Acar ve Erhan Çoban yer aldı.

Ferhan Eroğlu, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, 4 yıl için göreve geldiklerini belirterek "Her zaman daha iyiye, daha güzele ulaşmak için çalışmalarımızı yapacağız." dedi.

Öte yandan bazı üretici ve yetiştiriciler, seçimin hukuksuz yapıldığı iddiasıyla stat önünde toplanarak tepki gösterdi. Seferihisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar