İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde üyelik tartışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde üyelik tartışması

26.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:14
İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde üyelik tartışması

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bazı koyun ve keçi yetiştiricileri, İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeliklerinin düşürüldüğü gerekçesiyle açıklama yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bazı koyun ve keçi yetiştiricileri, İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeliklerinin düşürüldüğü gerekçesiyle açıklama yaptı.

Birliğin Ödemiş'teki binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Çağlar Aran, kongre önesi 9 bin üyeden ancak 118'inin oy kullanmasına imkan veren düzenleme yapıldığını öne sürdü.

Kendisi dahil çok sayıda kişinin üyeliğinin yeni düzenleme ile düşürüldüğünü savunan Aran, İzmir genelinde 10 bin çobanın bulunduğunu ve 25 baş koyunu ve keçisi olanın asil üye olarak değerlendirilmesi gerektiğini iddia etti.

Aran, hiçbir çobanın hakkını yedirmeyeceklerini söyleyerek, "Bu birliğin 9 bin üyesi var. Bunlar hiçe sayılarak 118 kişinin oy kullanılmasını istiyorlar. Bu konuda bakanlığın 81 ile gönderdiği bir yazı vardır. 25 baş koyunu ve keçisi olan asil üyedir. Buna rağmen bu zihniyet 118 kişi ile seçimi yapmaya çalışmaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Çocuk Kavga Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde üyelik tartışması - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 17:27:43. #1.14#
title