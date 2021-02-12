İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki aydınlatma direği fırtına nedeniyle araçların üzerine devrildi
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İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki aydınlatma direği fırtına nedeniyle araçların üzerine devrildi

12.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:04
İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki aydınlatma direği fırtına nedeniyle araçların üzerine devrildi

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir aydınlatma direği, park halindeki araçların üzerine devrildi.

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir aydınlatma direği, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre fırtına, 15 metre uzunluğundaki aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

Park halindeki 5 otomobilde hasar oluştu.

Gediz A.Ş ekipleri olay yerine gelerek, aydınlatma direğindeki elektriği kesti. Zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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