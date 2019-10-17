İzmir-cumhuriyet kadınları derneği'nden mehmetçiğe destek

17.10.2019 15:05

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Mehmetçiğe destek

Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Konak'ta bir araya geldi. Kadınlar, Mehmetçiğe asker selamı gönderdi, zaferle dönecekleri mesajı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na İzmir'den bir destek de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden (CKD) geldi. Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan 30 kadın, üzerinde 'Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Asker selamı verdikten sonra açıklama yapan CKD İzmir Şube Sekreteri Özlem Göktoğan, Barış Pınarı Harekatı ile yüz yılın destanının yeniden yazıldığını söyledi. Özlem Göktoğan, ABD yıllardır vatanımıza ve komşularımıza yönelik emellerini gerçekleştirmek, kukla bir Kürdistan kurmak için bu bölgeye piyonlar aracılığı ile büyük acılar çektirdi. 'Kara gücüm' dediği PKK, YPG'yi besledi, büyüdü, eğitti ve silahlandırarak ülkemizin, komşularımızın güvenliği için büyük tehdit haline getirdi dedi.

'SİLAHLA GİRDİĞİ TOPRAKLARDAN ZAFERLE ÇIKACAK'

Açıklamasında ABD'nin kalemli piyonlarının kara propagandasının Mehmetçiğin üniformasını kirletmeye yetmeyeceğini söyleyen Göktoğan, Türk Milleti'nin arkasında koca bir tarihin olduğunu ve yedi düvele karşı verdiği ilk antiemperyalist Kurtuluş Savaşı deneyiminin bulunduğunu anımsattı. Göktoğan, şunları söyledi

Türk kadını geçmişte olduğu gibi bugün de bölücü terör örgütüne karşı başkaldırarak bağımsızlığı ve geleceği için mücadele etmektedir. PKK-YPG ölümcül darbeyi yiyecek. Mehmetçiğin başarısı dosta güven, düşmana korku salacak. Silahları ile girdikleri topraklardan zaferle çıkacaklar.

Kadınlar, Mehmetçiğe destek için imza kampanyası da başlattı. Açıklama, sloganlarla son buldu.

Kaynak: DHA