İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ilk vakanın ardından 64 tutuklu ve hükümlünün daha testinin pozitif çıktığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ilk vakanın ardından 64 tutuklu ve hükümlünün daha testinin pozitif çıktığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun 13 Nisan'da virüs belirtisi taşıdığı gerekçesiyle sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testin pozitif çıkmasının ardından kurumda kapsamlı bir filyasyon c¸alıs¸masının yapıldığı belirtildi.

Söz konusu şahısla teması bulunduğu tespit edilenlerden 64 tutuklu ve hükümlünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 65 tutuklu ve hu¨ku¨mlu¨nu¨n hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yogˆun bakım u¨nitesinde tedavi go¨ren kalp hastası 70 yas¸ındaki bir hu¨ku¨mlu¨, sagˆlık durumunun iyiye gitmesi u¨zerine servise c¸ıkarılmıs¸tır. Bu¨tu¨n tutuklu ve hu¨ku¨mlu¨lerin genel sagˆlık durumu iyidir. I·zmir Buca Kapalı Ceza I·nfaz Kurumunda Kovid-19 viru¨su¨ salgınına kars¸ı hijyen ve izolasyon dahil tu¨m tedbirlerin en u¨st du¨zeyde alınmasına devam edilmektedir."

Kaynak: AA