İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA
"Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak
Son Dakika Haberleri