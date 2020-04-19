İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan korona virüs açıklaması İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlülerin korona virüs salgınından etkilendiğine yönelik iddialara karşı açıklama yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlülerin korona virüs salgınından etkilendiğine yönelik iddialara karşı açıklama yaptı. Açıklamada, cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı, hastalık belirtisi bulunan 62 tutuklu ve hükümlünün ise hastanelerde izole edildiği duyuruldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlülerin korona virüs salgınından etkilendiği iddialarının gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, cezaevinde tutuklu olarak bulunan H.A. isimli hükümlünün 13 Nisan tarihinde ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği, yapılan korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ceza infaz kurumunda filyasyon kuralı uygulandığı bildirilen açıklamada, "H.A.'nın da kaldığı, adli suçların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü hastanelerde izole edilmiş, tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir'deki ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA