İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı: "Covid-19 testi pozitif çıkan 65 tutuklu ve hükümlünün sağlık durumu... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 64 tutuklu ve hükümlünün genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, yoğun bakımda tedavi gören 1 tutuklunun da tedavisine normal serviste devam edildiğini açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 64 tutuklu ve hükümlünün genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, yoğun bakımda tedavi gören 1 tutuklunun da tedavisine normal serviste devam edildiğini açıkladı.

İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bazı tutuklu ve hükümlülerin korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek için yazılı bir açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs testi pozitif olan kalp hastası 70 yaşındaki hükümlünün yoğun bakım servisinden çıkarıldığını ve genel sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Covid-19 testi pozitif çıkan tutuklunun tedavisine normal serviste devam edildiği ifade edilen açıklamada, "İlk vakanın ardından kurumda kapsamlı bir filyasyon çalışması yapılmıştır. Söz konusu şahısla teması bulunan 64 tutuklu ve hükümlünün Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Toplamda 65 tutuklu ve hükümlünün hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Bütün hükümlülerin genel sağlık durumu iyidir" denildi.

İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Covid-19 salgınına karşı hijyen ve izolasyon dahil tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınmaya devam edildiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA