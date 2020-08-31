İZMİR Cumhurbaşkanının devreye girdiği Sercan'ın tedavisine başlandı
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İZMİR Cumhurbaşkanının devreye girdiği Sercan'ın tedavisine başlandı

Cumhurbaşkanının devreye girdiği Sercan'ın tedavisine başlandıMANİSA'da yaşayan Gezenler ailesinin oğlu 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in kafatası, hidransefali hastalığı nedeniyle sıvıyla doldu.

31.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:34

Cumhurbaşkanının devreye girdiği Sercan'ın tedavisine başlandı

MANİSA'da yaşayan Gezenler ailesinin oğlu 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in kafatası, hidransefali hastalığı nedeniyle sıvıyla doldu. Ailenin yardım çağrısını duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlatılan Sercan Gezenler'in babası Ferdi Gezenler, "Cumhurbaşkanımız hızır gibi yetişti. Kendisinin bir sözü yetti. İnşallah oğlum iyileşecek" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları hidransefali hastası Sercan Gezenler'in doğumundan bu yana sürekli kafatası büyüyor ve beyni gelişemediği için kafatasının içi suyla doluyor. Hamileliğin 35'nci haftasında rahatsızlığı tespit edilen Sercan'ı kucağını almayı tercih eden ailenin çağrısı sonrasında Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, doktorlar, hastaneler ve hayırsever vatandaşlar adeta seferber oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baba Ferdi Gezenler'i telefonla arayarak, Sercan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi için önce Manisa ve İzmir'de gerekli kontrollerin yapılacağını, bir sonuç alınamazsa Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Bu gelişmeler üzerine Sercan'ın tedavisi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatıldı. Gün içinde ameliyata alınacak Sercan'ın kafatası içindeki sıvının operasyonla çekilmesi planlanıyor.

CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Sercan'ın rahatsızlığının anne karnında 8.5 aylıkken fark edildiğini ifade eden baba Ferdi Gezenler, "Doktorlar doğumu durdurmak istediler ama biz kabul etmedik. Sercan dünyaya geldi. Doktorlar 'Kafatasının içi tamamen boş, beyin dokuları oluşmamış, kafatasının içi tamamen suyla dolu' dediler. Birçok doktora götürdük. Özel bir hastane Sercan'ın tedavisi için yüklü miktar para istedi. Biz de bir yardım kampanyası başlattık. Sağlık Bakanlığı bizi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. Orada 'şant' takılmasının riskli olduğunu söylediler. En sonunda sayın Cumhurbaşkanımız sesimi duydu. Bizzat kendisi beni aradı. Çocuğum hakkında kendisine bilgiler verdim. Bana önce İzmir ve Manisa bölgelerinde tedavi deneneceğini, başarılı olunmazsa Ankara'ya gideceğimizi söyledi. Bugün de oğluma 'Şant' takılacak yani sıvı çekilecek. Doktorlar olumlu bakıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. İyi ki böyle bir devletimiz var. Allah kendisinden razı olsun. Onun bizi araması yetti de arttı bize. Biz o heyecanı yaşadık. Bize Hızır gibi yetişti. Bize yetti de arttı bile. Çocuğum ameliyata girecek. En azından beynindeki su azalacak, yemesi düzelecek. Belki yürüyebilecek. Ben bu umutlarla buradayım" dedi.

İZMİR Cumhurbaşkanının devreye girdiği Sercan'ın tedavisine başlandı

Kaynak: DHA

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