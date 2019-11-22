İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...
İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi-3.
22.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:48
İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi-3
Kaynak: DHA
Haber Videosu: İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...