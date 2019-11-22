İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...
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İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...

İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi-2.

22.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:07
İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...

İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi-2

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...
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