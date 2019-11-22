İzmir cumhurbaşkanı erdoğan cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür-1

22.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de hayırsever Bilal Saygılı'nın Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'ne yaptırdığı kendi adını taşıyan cami ve külleyinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür dedi.

İzmir'de hayırsever iş insanı Bilal Saygılı tarafından Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde yaptırılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı. Caminin çevresine de dikkat çeken pankartlar asıldı. Pankartlarından birinde, 'Dünya liderimiz Bornovamıza hoş geldiniz' yazarken, diğerinde ise, Dünya 5'ten, sana olan sevgim dünyadan büyük' ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanlığı korumaları, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumharbaşkanı Erdoğan, açılıştan önce cuma namazını burada kıldı. Yağmura rağmen binlerce İzmirli açılışa katıldı. Vatandaşlara, yağmurda ıslanmamaları için yağmurluk dağıtıldı. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami ve külliyenin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi

Bugün günlerder cuma. Sizleri bu mübabrek cuma gününde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin kentimize ülkemize ve tabii özellikle de Ege Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Caminin inşaasına özellikle katkısı olan Saygılı Ailesi'ni şahsım ve milletim adına kutluyorum, tebrik ediyorum. Mimarından işçisine hattatına özellikle ahşap işçiliklerine varıncaya kadar emeği geçerleri milletim adına tebrik ederek bundan sonraki eserlerle de özellikle takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Bilal Saygılı kardeşime, Saygılı Ailesi'ne böyle bir ibadethaneyi kentimize kazandırdıkları için özellikle şükranlarımı sunuyorum. 16'ncı yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla yapıldı. Toplam 8 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı camimiz kentimizin Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden biri. Camimizin altındaki konferans salonu da özellikle birçok etkinliklerde burada iş görecek. Camimiz 7 bin 500 metrekare arsa alanına yapıldı, 28 metre kubbe yüksekliği ve her biri 50 metre uzunluğunda 2 şerefeli iki minareye sahip. Külliye bünyesinde çok amaçlı kültür merkezi, aşevi, çay ocağı, çocuk bakım odası, sergi mekanları, kongre salonu da yer alıyor. Tüm bu özellikleriyle Bilal Saygılı Cami ve Küllilesi kentimize yakışır bir eser.

'CAMİ ÖĞRENMENİN, ÖĞRETMENİN İSTİŞARENİN, DİYALOĞUN MEKANIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin öğrenmenin, öğretmenin istişarenin ve diyaloğun mekanı olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü

Rabbim Kuran-ı Kerim'de 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah'tan başka kimseden korkmayan kimseler imar eder' buyurur. Resulümüz hadisinde kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse Allah-ü Teala ona cennette bir ev inşa edeceğini müjdeliyor. Mescitlere sahip çıkmamız onları ihya etmemiz gerektiği emrediliyor. Bunun yolu da camileri ibaret ve ilimle birlikte hayatımızın da merkezi haline getirmektir. Bizim inancımızda cami gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, tanışmanın, dayanışmanın yeridir. Cami öğrenmenin, öğretmenin istişarenin, diyaloğun mekanıdır. Adına ümmet dediğimiz sınıf mesafe, renk, dil, ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerde vücut bulur. Müminler tüm renkleriyle tüm farklılıklarıyla ümmet olduğunun bilincine camide varırlar. Cemaatı olmayan cami yetim ve öksüzdür. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, kadınların nezaketiyle dolmayan camiler mahsun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başka olmak üzere vatandaşlarımızın Bilal Saygılı Camisi'ni öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum. Asırlardır canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet özellikle son dönemlerde malum Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Rabbim hayırlarınızı, emeklerinizi kabul eylesin dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

BİLAL SAYGILI CAMİ VE KÜLLİYESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Temeli 2016 yılında atılan, 16'ncı yüzyıl klasik Osmanlı mimari sanat anlayışı ve üslubu esas alınarak yapılan caminin mimarisi bugünün teknolojisi birleştirilerek inşa edildi. Cami, ana kubbe, dört yarım kubbe, köşe kubbeler, beş kubbeli revaklar ve iki minare terkibiyle tasarlandı. Cami, üç kademeli ehrami ve abidevi süliyeti ile de dikkat çekiyor. Cami ve alt katı toplam kapalı alanı 3 bin 650 metrekare, kubbe yüksekliği cami taban seviyesinden itibaren 28 metre, minare yüksekliği ise 50 metre olarak inşa edildi. Eserin kapasitesi kapalı mekan itibariyle 3 bin, açık mekanlarla birlikte 7 bin kişilik. Ayrıca, 400 kişi kapasiteli konferans salonu, mini bir sinema salonu ve modern bir ses sistemi bulunuyor. Her türlü sunum ve film gösterisi rahatlıkla yapılabilecek.

Kaynak: DHA