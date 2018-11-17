İzmir Çöken Duvarın Altında Kalan Ölen 3'nci İşçi Kadın da Toprağa Verildi

Çöken duvarın altında kalan ölen 3'nci işçi kadın da toprağa verildi

İZMİR'in Bergama ilçesinde geçen ay pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Esra Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Esra Yılmaz, toprağa verildi.

Olay, geçen 19 Ekim Cuma günü, Bergama'ya 2 kilometre mesafedeki kırsal İslamsaray Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi'ne ait pamuk deposunda meydana geldi. İddiaya göre, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Duraç (43) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak, duvar ve pamuk balyalarının altından çıkartılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (22), Selin Çayır ve Mine Avcı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Necla Davulcu doktorların da müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esra Yılmaz'ın dışındaki işçiler tedavileri tamamlanınca taburcu edildi. Ölen Duraç ve Davulcu ise kentte toprağa verildi.

İKİ TUTUKLAMA

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında ise gözaltına alınanlardan Remzi K. ve kardeşi Neyfel K.'nin, olayın meydana geldiği pamuk deposu ve atölyeyi bir holdingden kiraladıkları, sonrasında ise Asım K.'ye kiraya verdikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Remzi K. ile kepçe operatörü Mehmet G. tutuklandı. Diğer iki şüpheli Neyfel K. ve Asım K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ağır yaralı Esra Yılmaz, tedavisinin sürdüğü Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde, dün (cuma) akşam yaşamını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, sabah hastane morgundan alınarak. Bergama Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Defin için hazırlanan cenaze, daha sonra Esra Yılmaz'ın annesi Müjgan Yılmaz, babası Hasan Hüseyin Yılmaz ve kardeşi Semiha Yılmaz ile birlikte yaşadıkları Ferizler Mahallesi'ndeki evin önüne helallik alınması için getirildi. Esra Yılmaz'ın tabutunun üzerine, gelinlik kondu. Cenaze daha sonra Ferizler Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Esra Yılmaz, toprağa verildi. AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, mesai arkadaşları ve yakınları cenazeye katıldı.