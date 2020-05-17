İZMİR Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci
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İZMİR Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci

Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinciİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan İlhan Başar Şener (12) ve Su Karaağaç (12), evden çıkamadıkları koronavirüs günlerinde vakit geçirmek için çareyi sosyal mesafeyi koruyarak oturdukları dairenin önünde oynamakta buldu.

İZMİR Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci
17.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:53

Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan İlhan Başar Şener (12) ve Su Karaağaç (12), evden çıkamadıkları koronavirüs günlerinde vakit geçirmek için çareyi sosyal mesafeyi koruyarak oturdukları dairenin önünde oynamakta buldu.

Karşıyaka ilçesinde, vakitlerinin bir kısmını okullarında arkadaşlarıyla bir kısmını da park ve sokaklarda oyun oynayarak geçiren çocuklar, koronavirüs nedeniyle evde kaldı. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, geçtiğimiz çarşamba günü 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Kimi arkadaşlarıyla kimi de aileleriyle parklara ve sahillere koşarken, sokaklar yeniden çocuk sesleriyle şenlendi. Getirilen serbestliğin sona ermesiyle bir sonraki izin gününe kadar evde vakit geçirmeye devam eden çocuklar ise keyifli vakit geçirmek için farklı yöntemler buldu. Karşılıklı dairelerde oturan İlhan Başar Şener ve Su Karaağaç, evlerinin kapısından isim-şehir, kelime oyunu oynuyor, sosyal mesafeyi koruyarak ip atlıyor, top oynuyor. Keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Başar ve Su aynı zamanda sokağa çıkma özlemlerini bir nebze de olsa giderdiklerini dile getirdi.

'ZAMAN GÜZEL GEÇİYOR'

En çok arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok özlediğini söyleyen İlhan Başar Şener, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. geçtiğimiz günlerde birkaç saatliğine de olsa sokağa çıktık ancak yine evlerimizdeyiz. Beraber oyunlar oynayamıyoruz. Biz de beraber oyun oynamak için kapı önünden isim-şehir oyunu oynamaya başladık. Kendimiz böyle bir yöntem geliştirdik. Oyunla çok güzel zaman geçiriyoruz. Kapımızın önünde çeşitli oyunlar oynuyoruz. Ben tenis oynuyorum. Kondisyonumun düşmemesi için boş zamanlarımda karşı komşumuz Su ile sosyal mesafe kuralına dikkat ederek karşılıklı spor da yapıyoruz. Top oynuyoruz, ip atlıyoruz" dedi.

'OYUNLAR OYNUYORUZ'

Lisanslı yüzücü olduğunu dile getiren 6'ncı sınıf öğrencisi Su Karaağaç evden çıkamadıkları için canlarının çok sıkıldığını anlatarak, "Koronavirüs sürecinde artık evdeyiz. Evde resim yapıyorum. Kitap okuyorum, derslerime çalışıyorum. Ancak bir süre sonra sıkılmaya başladık. Daha sonra karşı komşumuz Başar arkadaşımla kapılarımızın önünde oyun oynamaya karar verdik. İsim-şehir, kelime oyunu gibi oyunlar oynuyoruz. Ayrıca dışarı çıkamadığımız için Başar arkadaşımla formda kalmak için karşılıklı spor yapıyoruz. İp atlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR Çocuklardan koronavirüs günlerinde kapı önü oyun sevinci

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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