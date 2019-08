İZMİR ÇOCUKLAR TASARLADIKLARI SÜRÜCÜSÜZ OKUL SERVİSİ İLE DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

09.08.2019 12:52

İzmir Karşıyaka'daki bir özel okulun 3 ilkokul öğrencisi, Türkiye'de Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve dünya çapında 150 takımın katıldığı Dünya Robot Olimpiyatı'nın (World Robot Olympiad) Danimarka'da düzenlenen finalinde, We Do kategorisinde dünya 1'incisi oldu. Geleceğin ihtiyaçlarını düşünüp, kazaları en aza indirmek amacı ile tasarladıkları, 'Sürücüsüz Okul Servisi' projeleri ile 1'inci olan öğrenciler, Türkiye'yi temsil etmenin sevincini yaşadı.

Karşıyaka'daki bir özel okulun 4'üncü sınıf öğrencileri Aras Aktaş, Adnan Khalilli ve Rüzgar Meral, proje kapsamında lego parçaları kullanarak, 'Sürücüsüz Okul Servisi' tasarladı. Tablet üzerinden bir programla yönettikleri servisin kazaları en aza indirmesini amaçlayan öğrenciler, servise gelişmiş acil durum freni, otomatik park etme ve sensor sistemleri ekledi. Ayrıca servisin iç kısmına da öğrencilerin eğlenmeleri için top havuzu, yemek ve dinlenme bölümleri tasarlayan öğrenciler, kodlama ve programlama teknikleri ile robotlarını geliştirdi. Sürücüsüz okul servisi, sürücü olmadan öğrencileri evlerinden alıp güvenli bir şekilde okula götürdükten sonra okul çıkışlarında da okuldan evlere dağıtım yapmak üzere tasarlandı. Aynı zamanda sensörleri sayesinde karşısına çıkan herhangi bir engelde kendiliğinden durabilen servis, yapay zeka sayesinde de otomatik olarak park edebiliyor. 3 aylık bir sürecin sonunda 4 Mayıs'ta Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 24 farklı şehirden 206 takımın katıldığı Dünya Robot Olimpiyatı'nın (World Robot Olympiad) Türkiye elemelerine katılan öğrenciler, turnuvadan Türkiye şampiyonu olarak çıktı. 1-4 Ağustos tarihleri arasında Danimarka'nın Aarhus kentinde yapılan World Robot Olympiad Friendship Invitational 2019'a katılan öğrenciler, dünyadan 150, Türkiye'den ise 7 takımın yarıştığı turnuvada iki jüri değerlendirmesinden yüksek puan almayı başardı. Öğrenciler projelerini İngilizce sunarak, tüm dünyadan gelen katılımcılara ve jürilere projelerini tanıttı. İzmirli öğrenciler, 18 takımın yarıştığı, 'We Do' kategorisinde kendi klasmanları olan, 'Open We Do' dalında robotları ile istenilen tüm görevleri başarı ile yerine getirerek 1'inci olmaya hak kazandı. Türkiye'yi temsil eden minikler, başarılarının büyük sevincini yaşadı.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'

Amaçladıklarının, bir servis aracının sürücü olmadan çocukları evden alıp güvenli bir şekilde okula teslim edip, daha sonra da okuldan alıp eve götürmesi olduğunu söyleyen Aras Aktaş (10), İlk başladığımızda kimsenin bir fikri yoktu. Sonra fikir üretip sorunları alt ederek buraya kadar geldik. Çok zordu ama eğlenceliydi. Robotumuzu tasarlarken sensörler kullandık. Bu sensörler gelecek için büyük önem arz ediyor. Bu servis karşısına bir engel çıktığında kendiliğinden durabiliyor ve yapay zeka ile kendiliğinden park edebiliyor diye konuştu. Üretim sürecinde kafalarındaki fikirleri kağıda aktararak çizimler yaptıklarını belirten Rüzgar Meral (10), Sonra onları legolarla gerçeğe çevirdik. Bizim için çok güzeldi, beyin fırtınası yaparken çok eğlendik. Hepimizden farklı farklı fikirler çıktı, sonra onları toparlayıp böyle bir servis aracı oluşturduk. Servis aracının içine çocukların eğlenebileceği top havuzu ve langırt koyduk. Yemek odası, dinlenme odası ve her koltuğun önünde tabletler var. Bu şekilde öğrenciler hiç sıkılmadan yolculuk yapabiliyor. Onların sıkılmamalarını amaçladık dedi. Türkiye'yi böyle büyük bir organizasyonda temsil edip 1'inci olmaktan duydukları gururu belirten öğrencilerden Adnan Khalilli (10) ise, Ülkemizi temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Turnuvada birçok arkadaşımız oldu. Oraya gittiğimiz için heyecanlıydık. Onlar bize kendi projelerini anlattılar, biz de onlara anlattık. Bizi dinlediklerinde projemizi çok beğendiler dedi.

