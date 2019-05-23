İzmir Çocuklar İstedi, Başkan Gürbüz Direksiyona Geçti

Çocuklar istedi, Başkan Gürbüz direksiyona geçti

İzmir'de Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, makam aracını merak eden 15 çocuğa direksiyon başına geçerek, ilçe turu attırdı.

Evli, bir erkek çocuk sahibi Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz (37) ve eşi Seçil Çetindağ Gürbüz, dün (Çarşamba) gece ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde belediye tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. Başkan Gürbüz, burada çocukların da yakın ilgisiyle karşılaştı. Bir çocuğun makam aracını merak ettiğini söylemesi üzerine Başkan Gürbüz, Haydi çocuklar, hep beraber görelim diyerek direksiyona geçti. Başkanın kullandığı makam aracıyla kentte akşam gezmesine çıkan 15 çocuk, tur boyunca Fatih Başkan diye slogan attı. Göreve gelmesinden bu yana ilçede dolaşırken meydan ve sokaklarda çocuklarla top oynayan, törenlerde protokolün yanı sıra kendisini kutlamaya gelen çocuklarla ilgilenen Başkan Gürbüz, tur sonrası Hedefimiz önce çocukları mutlu etmek. Onlar mutlu olursa bizler zaten mutlu oluruz dedi.

Başkanın makam aracıyla çocukları gezdirdiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü, destek mesajları aldı.

Kaynak: DHA