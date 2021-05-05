İZMİR 'ÇİFTLER, KAPANMADA BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI FARK ETTİ'
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İZMİR 'ÇİFTLER, KAPANMADA BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI FARK ETTİ'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de psikolog Nurcihan Körpe, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, çiftlerin evde birlikte geçirdikleri zamanın arttığına dikkat çekerken, anlaşmazlık ve sorunların başladığını söyledi.

İZMİR'de psikolog Nurcihan Körpe, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, çiftlerin evde birlikte geçirdikleri zamanın arttığına dikkat çekerken, anlaşmazlık ve sorunların başladığını söyledi. Körpe, Çiftler, aslında birbirlerini tanımadıklarını fark etmeye başladı. Tahammül edememe, iletişim kopukluğu, daha çok sanal dünyada vakit geçirme gibi nedenlerle tartışmalar başladı dedi. Körpe, çiftçilere bu süreçte daha yapıcı olmalarını tavsiye etti.

Psikolog Nurcihan Körpe, koronavirüsle mücadelede uygulanan tam kapanma sürecinde, çiftlerin evde beraber geçirdikleri zamanın arttığını belirtti. Bununla birlikte eşler arasında anlaşmazlık ve sorunlar da yaşanmaya başladığına değinen Körpe, Pandeminin getirdiği yasaklarla birlikte birbirleriyle hiç olmadığı kadar vakit geçirmek durumunda kalan çiftler, aslında birbirlerini tanımadıklarını da fark etmeye başladı. Evlilikteki sorunlar, pandemiyle birlikte artış gösterdi. İlk başta olan cumartesi- pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan çiftler, başlangıçta güzel zaman geçirdiyse de bu durumun sürekliliği can sıkıcı hal almaya başladı. Bunların sonucu olarak da ne yazık ki çiftler arasında birbirlerine tahammül edememe, iletişim kopukluğu, daha çok sanal dünyada vakit geçirme, birlikte kaliteli vaktin olmayışı ve paylaşımların giderek azalması gibi nedenlerle tartışmalar çıkmaya başladı diye konuştu.

YAPICI TARTIŞMA VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

Çiftlere bu süreçte sorunlarına ortak çözüm bulmalarını, daha yapıcı olmalarını ve kendilerine özel zamanlar ayırmalarını öneren psikolog Körpe, şunları söyledi

Evlilik, acele verilen karar olmamalıdır. Evlenme kararı vermeden önce eşler, birbirlerini iyi tanımalı. Buna göre de kriterlerini iyi belirlemeli. 'Ben kimim Bana göre olan kim Nelerden hoşlanırım Nelerin bana yapılmasını istemem' sorularını kişilerin kendilerine sormalarını öneririm. Tartışmalar her ilişkinin kaçınılmazıdır fakat önemli olan tartışmanın şiddeti ve o tartışmayı nasıl aşabildiğinizdir. Uyumlu evlilik, uzlaşma ve denge halidir. Pandemi sürecinde tartışmalar daha sınır noktalarda yaşanabilir. Bu yüzden tartışmayı yapıcı tartışmaya çevirmeye özen göstermek gerekiyor. Bu da sağlıklı iletişimden geçiyor. Pandemi döneminde sağlıklı iletişim için dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bunlar; karşımızdaki kişileri eleştirmemeli, yargılamamalıyız. Ses tonu, vurgulamalar, jest ve mimiklere tartışma esnasında dikkat edilmeli çünkü karşımızdaki kişi yanlış anlamaya müsait bir durumda olacaktır. Eşinizin ne demek istediğini anladığınıza emin olun. Tartışma konusunda birbirinizi anladığınıza emin olduktan sonra beraber çözüm önerileri oluşturun. Bu önerileri de ortaklaşa uygulayın. Eğer anlaşamadığınızı düşünüyorsanız bu konunun daha sonra tekrar konuşulması talebinde bulunun. Kendinize kişisel zaman ayırın. Eşinizi mutlu edecek küçük sürprizler yapın. Maddi boyutu olmasına gerek yok. Bir çiçek bile yeterli olabilir. Birbirinize özel zamanlar ayırın. Örneğin; yemek yapmak, beraber yapınca eğlenceli hale gelebilir. Bunların yanında psikolojik destek almalarını da önerebilirim.

İZMİR 'ÇİFTLER, KAPANMADA BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI FARK ETTİ'
İZMİR 'ÇİFTLER, KAPANMADA BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI FARK ETTİ'
İZMİR 'ÇİFTLER, KAPANMADA BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI FARK ETTİ'
İZMİR 'ÇİFTLER, KAPANMADA BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI FARK ETTİ'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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